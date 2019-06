Моторкаше ше стретли у Коцуре

КОЦУР – З нагоди родзеного дня, Мото клуб „Пеґасус” зоз Коцура прешлого викенду, од 31. мая по 2. юний, орґанизовал уж традицийне мото стретнуце у дворе просторийох клуба, при стадиону ФК „Искра”. Попри тим, перши викенд у юнию реґистровани як мото стретнуце у Коцуре у Мото-униї и Войводини.

Позитивна атмосфера владала на крашнє ушореним просторе дзе у добрим розположеню були домашнї байкере, як и тоти з околних местох, и госци зоз иножемства.

Перши вечар мото стретнуца наступели рок ґрупи Godfathers зоз Червинки, бенд Faust зоз Суботици и Djula & Easy Riders. Упарти диждж нє завадзал численей публики же би уживала у найвекших гитох до ранших годзинох.

Всоботу, 1. юния, по дворе клуба ширел ше пах уж добре познатей “байкерскей пасулї”, а потим шлїдзел традицийни дефиле моторкох по валалских улїчкох. Пре нєвигодни хвильово условия нє отримани плановани дефиле по Вербас и едукация на площи Николи Пашича.

Другого вечара за добре розположенє шицких нащивительох були задлужени домашнї Demigod, Nesto između и Rokstarza з Нового Кнежевцу.

З оглядом же хвиля того року наисце нє була на їх боку, домашнї задовольни зоз числом нащивительох, любительох моторкох и добрей рок музики, як зоз Коцура, так и зоз реґиону и иножемства.

