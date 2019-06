Коцурски огньогасци отримали Рочну скупштину

КОЦУР – У Велькей сали Дома култури всоботу, 1. юния, Добродзечне огньогасне дружтво Коцур отримало Рочну скупштину на котрей були розпатрани вецей точки дньового шору.

Скупштину отворел предсидатель Дружтва Владимир Копчански кед привитал шицких присутних котри, як визначел, пришли возвелїчац тоту традицийну скупштину. Вон привитал визначних госцох, медзи нїма предсидателя Огньогасного союзу Вербас Синишу Шавия, секретара ОСВ Александру Видович, помоцнїка предсидателя Општини Йовану Вуйтович, священїка Сашу Суботина, предсидателя Месней заєднїци Желька Бєлана, секретара МЗ Єлену Бесерминї, предсидателя Општинского союзу, представнїкох ДОД зоз Деспотова, Вербасу, Савиного Села, Равного Села, Новей Ґайдобри, Змаєва, Бачкого Доброго Поля, Руского Керестура, Пиньвиц, Силбашу, Товаришева, Дероньох, як и предсидателя Здруженя пензионерох Коцур, предсидателя Активу женох, представнїка Ловарского дружтва „Сокол” и Висшого огньогасного официра Михайла Киша.

На Скупштини шицким присутним членом, госцом и симпатизером того Дружтва Зденко Хромиш, Саша Тодич, Ненад Андїч и Славиша Сабадош представели финансийни звит, як и звит о роботи за прешли рок и плани котри за наиходзаци период.

По законченей Скупштини шицки присутни предлужели друженє у просторийох Добродзечного огньогасного дружтва зоз музику, вечеру и у добрим розположеню.

