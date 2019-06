Вистава Ворголових малюнкох будзе тирвац по 25. юний

НОВИ САД – У Музею Городу Нови Сад, од ютра 5. юния та по 25. юний, будзе отворена вистава малюнкох Ендия Воргола, снователя и найзначнєйшого представнїка америцкей поп-арт култури.

Заинтересовани буду мац нагоду поопатрац 48 ориґинални дїла познатого уметнїка, котри поробени у рижних ґрафичних технїкох и у акварелу. Дзепоєдни з нїх то позната сериґрафия Мерилин Монро, Мао, як и малюнок „Швидки корчоляч” хтори бул символ змаганя у швидким корчоляню на Жимских олимпийских бавискох у Сараєве 1984. року.

Тоту виставу Музей Городу Нови Сад реализує у сотруднїцтве зоз Visconti Fine Art зоз Любляни и Штреднєевропским културним центром з Нового Саду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)