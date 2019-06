Искра у баражу

КОЦУР – Внєдзелю, 2. юния, у рамикох 29. кола Подручней лиґи Суботица Фодбалски клуб „Искра” госцовала у Ловченцу дзе бавела процив екипи ФК „Нєґош” и победзела зоз резултатом 4:3.

Змаганє помедзи тоти два екипи означело добре бависко з обидвох бокох, вельо шанси Искрових фодбалерох, як и домашнїх.

Ґоли за Искру дал Радован Ґаґович, хтори на тим стретнуцу посцигнул аж три, и Марко Никич хтори дал автоґол.

Зоз тоту побиду Искра осиґурала друге место на таблїчки, и сиґурно є у баражу. На пондзелок ше обчекує вицагованє процивнїка з хторим ше стретню Искрово фодбалере.

Шлїдуюце змаганє бавя на соботу, 8. юния, на домашнїм терену у Коцуре, на 17 годзин процив „Панониї”.

