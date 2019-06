Того викенду отримани 46. „Петровски дзвон”

ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Централна манифестация култури Руснацох Републики Горватскей (РГ) „Петровски дзвон 2019”, 46. по шоре, отримана прешлого викенду, од 31. мая по 2. юний у Петровцох, преноши сайт Союзу Руснацох РГ.

Пияток, 31. мая, у Етноґрафскей збирки у Петровцох приказани обичай рубаня майского древа, а потим и културна програма и друженє.

Всоботу, 2. юния, тиж у Етноґрафскей збирки, перше отримана вистава малюнкох Владимира Провчия зоз Рєки, а потим и промоция кнїжкох Любици Гаргай „Нємирни погляд”, Владимира Провчия „Слизи шерца” и ґрупи авторох „Думки з Дунаю”.

У предлуженю отримани Литературно-музични вечар Руснацох РГ пошвецени даскелїм важним подїйом – 100-рочнїци културней дїялносци у Петровцох, 110-рочнїци присельованя Руснацох до Рєки и 15-рочнїци Културного дружтва „Рушняк”, у хторей участвовали писателє и Хлопска шпивацка ґрупа КУД „Яким Гарди” з Петровцох. На соботовей програми спред Националного совиту Руснацох присуствовали предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, заменїк предсидателя НС Йоаким Рац Мими и Яким Винаї, член НС Руснацох.

Внєдзелю, 2. юния, програма почала зоз Архиєрейску Службу Божу у Петровцох, а потим у Доме култури отримана Смотра музичней и фолклорней творчосци дзецох – „Петровски дзвончок 2019”. Учашнїки були члени дзецинских ансамблох Руснацох РГ зоз Вуковару, Петровцох, Миклошевцох, Основней школи „Антон Бауер” з Вуковару и госцуюци ансамбли КУД „Зора” зоз Пишкуревцох.

У пополадньових годзинох у Школи була програма „Петровски дзвон 2019” – Смотра музичней и фолклорней творчосци Руснацох РГ у хторей участвовали ансамбли Руснацох РГ зоз Риєки, Заґребу, Винковцох, Осиєку, Вуковару, Петровцох, Миклошевцох, а як госци наступели КУД „Зора” зоз Пишкуревцох, КУД „Сава” зоз Райового Села, як и Здруженє Нємцох и Австриянцох.

Зоз штирома шпивацкима точками представела ше и Мишана шпивацка ґрупа Руского КУД „Др Гавриїл Костельник” зоз Кули и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду.

Тогорочна 49. манифестация отримана под Високим покровительством Совиту за национални меншини РГ, а зоз финансийну потримовку Општини Боґдановци.

