Русин поражени у госцох

ҐАЙДОБРА – У остатнїм, 30. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, Фодбалски клуб ,,Русинˮ поражени з резултатом 3:0 (2:0) од ФК ,,Герцеґовецˮ зоз Ґайдобри.

За Русин бавели: Надь (М.), Кочиш (А.), Жарич, Ланчужанин, Надь (Б.), Малацко, Саянкович, Будински, Веселинович, Бранкович, Кочиш (С.), а як замена у другим полчаше место Надь (Б.), Кочиш (А.) , Веселинович вошли Гарди, Надь (Д.), Боднар.

Судия змаганя – Дарко Митрович.

На концу сезони, ФК „Русинˮ ше нашол на пиятим месце (45 боди), после штвартопласованей екипи „Славияˮ зоз Пиньвиц (52 боди). На трецим месце екипа „Герцеґовецˮ зоз Ґайдобри (54 боди), друге место припадло ФК „Крила Країнеˮ (58 боди), а перше место завжал ФК „Стари Ґрадˮ зоз Бачкей Паланки (71 бод).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)