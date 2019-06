Фолклорни ансамбл „Мозаик” наступел у Змаєве

КОЦУР/ЗМАЄВО – Kултурно-уметнїцки ансамбл „Мозаик” зоз Кострома зоз Русиї, города з котрим Вербас ма подписани Меморандум о братименю, внєдзелю вечар, 2. юния, госцовал у Змаєве дзе отримал музични и фолклорни концерт. Численей публики ше представели зоз русийскима народнима писнями и танцами.

– Ансамбл котри нам приходзи зоз Кострома уж традицийно каждого року госци нашей општини, а того року и жителє Змаєва, як домашнї, мали нагоду упознац ше зоз богату културу и традицию Кострома и Русиї. Прешлого року тоту чесц мали жителє Савиного Села, а шлїдуюцого року домашнї будзе Коцур. Жадаме створиц ланєц култури котри ище баржей змоцнї нашо братски и приятельски одношеня зоз Русию, зоз городом Кострома – визначел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац.

Тому културному стретнуцу присуствовали и представнїки шлїдуюцих домашнїх, предсидателька Етно клуба „Одняте од забуца” Аранка Медєши хтора шветочно од представнїка тогорочних домашнїх Наташи Жижаков превжала Русийску заставу, як и предсидатель Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан, предсидатель КУД „Завичайне врело” Томислав Бомештер, и други.

Орґанизаторе концерту були Дружтво сербско-русийского приятельства „Род”, Општина Вербас и Месна заєднїца Змаєво.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)