Поля ше поновели за 20 милиони еври

Тогорочни Медзинародни польопривредни саям, хтори на Новосадским сайме у Новим Садзе отримани 86. раз и на нїм свойо продукти и услуги представели 1 518 викладаче зоз 61 жеми швета, по предаваню польопривредней механїзациї превозишол очекованя викладачох. Податки членїцох Дїловного здруженя увожнїкох и вивожнїкох польопривредней механїзациї указую же вредносц подписаних контрактох польопривредних машинох виноши коло 20 милиони еври, а то двацец одсто предаваня за єден рок.

Вистава польопривредней механїзациї орґанизована аж на 35 000 квадратних метерох. У компаниї Титан Машинери (Titan Mashineri) задовольни, бо предали нову серию комбайни Ахиал 7 250, на дзешатки трактори и вецей приключни машини, а нащивителє Сайма були заинтересовани и за овоцарски и винїцарски трактори и хедери и навиґациї.

Компания КИТЕ, хтора позната по тим же предава трактори „Джон дир”, предала польопривредни машини за два милиони еври и сполнєла план так же на Сайме предала 100-ти трактор у тим 2019. року, а щешлїви купец за награду достал 100 литри моторного олєю. Задовольни и у компанийох Аґропанонка, хтора предава трактори Беларус и Махиндра, у АґроТех-у и других, бо направели вецей предрахунки як предходних рокох и, як гваря, прави ефекти очекую после Сайма.

Саям указал же тарґовище польопривреди живе, же продукция поживи вельки привредни потенциял економиї нашей жеми, же вона вельо приноши, алє же ше до нєй и вельо уклада.

На наших польох єст вше вецей нови трактори, комбайни и други польопривредни машини, дзекуюци тому же и Покраїнски секретарият за польопривреду, водопривреду и лєсарство и Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди зоз значнима средствами субвенционую купованє польопривредней механїзациї. Предносц маю млади и жени по 40 роки, и шицким вельо значи кед им держава надополнї 40, 60 одсто пенєжу, од того кельо плацели або шицко, цо случай зоз ИПАРД средствами.

На пейц поволанки за доставанє пенєжу зоз тей Програми, сцигло 736 апликациї, цо за скоро 50 одсто вецей як ше очековало. То указує же ше парасти одшмелєли порихтац обсяжну документацию, хтору глєда конкурс за тоти средства. Польопривреднїком на розполаганю и 175 милиони еври нєврацаюци средства у рамикох ИПАРД програми за купованє тракторох, комбайнох и других машинох и, дзекуюци тому, у польопривреди вельо того годно рушиц на лєпше.

