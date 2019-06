Якаш там Милица Дабович зоз белаву шлївку на шиї. Тота иста о пар днї ше уцагла до чарного цесного бикинию – главна вистка. Єй бувши леґинь госцує на телевизиї и опущено бешедує о шицким. Чекаме же би ше ище и вон зруцел до гола и поставел слики на инстаґрам.

Шицко тото сом нєдавно чула од школярох котри водзели моцну дебату на тоту тему. Ище и гваря же кед ши нє на инстаґраму, тебе нєт. Ти просто нє постоїш.

Розум ше поцагнул до мишовей дзири, же би глупосц насправди и у полней моци коло водзела. Чловек би и могол обкеровац таку ситуацию, алє випатра лєм под условийом же пойдзе жиц до лєса ґу медведзом и там страци сиґнал. У процивним, чежко.

Зоз шицких бокох, кадзи лєм главу обрациш, насловни боки зоз Цецу, єй дзецми, Секу, Дару, Алеком, трапезу, насилнїками, збойнїками.. Поламал, одламал, одрубал, зрубал, украднул, предал… И так до круга. Зоз лацом, обовязно. Бо, кед нє наглашиш свойо становиско зоз лацом, вец то нє ма таки моцни ефект. Ефект на цо? На кого? На празноглавих? Кед нє лаце, вец голи перша, голи задок, огромни надути ґамби и обовязно пулєнє истих кед ше прави фотоґрафию. И гей, нєзаобиходна глупосц котра грожи же нас на сухо прелїґнє.

А дзеци як шпунджиї. Лєм упиваю. Уча же то цалком нормалне зоблєкац ше гоч дзе, и гоч кеди. Кед ше зоблєчеш, доставаш и простор, та и увагу. Кед ши облєчени, нє видно це. Нє постоїш. Цалком нормалне постац криминалєц, ша криминалци и так шлєбодно жию, шпацираю ше, без даякого скрупулу участвую у рижних риалитийох, зоз дату можлївосцу жє би 24/7 до камери пред широким авдиториюмом приповедали цо ґод им лєм спаднє на розум.

А дзеци упиваю. Уча же то цалком нормалне краднуц, бо хто краднє, тот и ма. Хто нє краднє, за ньго ше жобра прейґ новинох або смс порученьох. Уча же ше нє треба учиц, бо кед ше вишколую, буду мушиц сцекац зоз тей держави, або отворя даяки киоск зоз виршлами и плєскавицами и то под условийом же за тото достаню допущенє. Уча же то цалком нормалне естетично ше деформовац, бо хто ту ище дзба за нукашню красоту, або гарактер особи? Уча ше жиц на фейсбуку, на инстаґраму, на твитеру, на рижних медийох, бо без интернету живота нєт.

Дзеци упиваю, а дружтво их анї кус нє шпорує. Уча на силу буц „премасцени” зоз шицкима фарбами и лукави прето же чули родичох кед знали повесц: „До дюґа (поправдзе, ту було лаце похасноване) ми, и наша чесносц”. А вец видзели же исти тоти родичи жичаю од особи котра ше на погубени способ збогацела же би могли виплациц маґнетну резонанцу, або даяке друге лїченє.

Часи ше пременєли. И людзе ше премєнєли. Технолоґия вошла на вельки дзвери и поремецела шицко. А окреме медиї. Рошню яґод кед би бог до нїх квасу руцел. Ище и надрилєни темпо. И тото же нє знаме як влапиц крочай зоз тим шицким.

А дзеци лєм упиваю. Найчастейше тото цо нє треба.

