Млади нє лєм будучносц, алє драгоцина терашньосц рускей заєднїци

Зоз одлуку Националного совиту Руснацох зоз 2015. року о снованю Роботного цела за младеж, млади у рускей заєднїци по першираз достали можлївосц, знука Националного совиту, самостойно одлучовац о розвою активносцох и змистох за младих и дїйствовац у напряме їх витвореня. Як єдна зоз главних активносцох Роботного цела було додзельованє средствох, односно софинансованє младежских проєктох. За тоти штири роки софинансовани вецей як 100 младежски проєкти зоз обласци култури, информованя, образованя, музики, розваги… Медзитим, робота Роботного цела ше ту нє застановела. Члени того Цела активно робели на афирмациї руских институцийох при младих. Зоз своїм прикладом и прикладом других активних младих у рускей заєднїци, як и прейґ рижних активносцох, промоцийох, роботньох и упознаваньох указовали як мож дацо порушац у своїм месце цо цикаве и прицагує младих, а источашнє є и хасновите за руски културни живот.

Друге зволанє Роботного цела за младих тиж рушело у добрим напряме, перши зме ше конституовали и почали робиц. Прилапели зме нови правилнїк о роботи дзе зме визначели же кажде з нас ма конкретну улогу и задлуженя. Наприклад, єден зоз перших резултатох такого приступу то урядови бок Роботного цела за младих на дружтвених мрежох дзе кладземе шицки информациї о нашей роботи, конкурси, проєкти, идеї и шицко тото цо думаме же може буц хасновите младим у нашей заєднїци. Млади нас тераз можу провадзиц, контактовац з нами и дознац шицко цо им треба у вязи зоз нашу заєднїцу. Тиж так, одредзени и заменїк предсидателя, як и особи котри задлужени за комуникацию зоз рускима младежскима здруженями у Сербиї и иножемстве. Нове зволанє Роботого цела за младих надбудовює роботу прешлого зволаня жадаюци же бизме у шлїдуюцих штирох рокох ище баржей, попри потримованя младежских проєктох, порушовали свойо активносци унапрямени ґу младим.

Медзитим, гоч млади наисце зоз своїма идеями, енерґию и талантом можу и муша буц мотор нашей заєднїци, ми у позициї же часто завишиме од старших ґенерацийох котри ище вше доминантни у шицких обласцох рускей националней заєднїци. Свидоми зме того же тот початни 2019. рок барз нєподзековни кед слово о финансийох и з оглядом на тото, маме порозуменя за наявйованя наших старших колеґох же у тим року чежко годно обчековац звекшанє буджету Роботного цела за младих котре нєобходне, кед Националному совиту у интересу ище баржей заинтересовац младих за роботу руских институцийох и уключованє младих до їх роботи.

Гоч ми млади ношителє духу активизма и волонтеризма у нашей заєднїци, наша робота вимага вше векшу и константну присутносц при младих у шицких местох дзе жию Руснаци, цо вимага додатни трошки за превозиходзенє виволаньох у активованю нашей младежи. Задатки и обчекованя котри пред нами нє мож успишно реализовац зоз скромним буджетом яки ми тераз маме и котри з велькей часци опредзелєни за финансованє младежских проєктох. Ми нє сцеме завишиц лєм од средствох Националного совиту, свидоми зме же будучносц обрацена ґу проєктному финансованю. Праве прето, Роботне цело за младих инициятор снованя нового здруженя за младих зоз шедзиском у Новим Садзе котре будзе зазберовац младих зоз шицких наших местох котри ше ту приходза школовац, студирац и найсц роботу. Таке єдно здруженє нєобходне, бо Нови Сад младим понука велї можлївосци и велька шанса же млади, кед им ше нє понукнє дацо цикаве у рамикох рускей заєднїци у Новим Садзе, пойду даґдзе индзей виполнїц свой шлєбодни час и виражиц свойо идеї, креативносц и способносц.

Праве прето, кед слово о младих у рускей заєднїци, мойо становиско же их треба вше баржей уключовац до процесох приношеня одлукох на шицких уровньох. Таки тренд уж започати у нашей заєднїци и то вшелїяк треба похвалїц. Медзитим, младих треба уключиц од початку до процесох, треба мац довирия до нїх, додзельовац им одвичательносци и зоз нїма бешедовац на єднаким уровню. Нє лєм декларативно, алє и насправди! Младим треба дац нагоду и шансу опробовац ше и реализовац свойо идеї, бо су порихтани за красни резултати, алє лєм кед их ше будзе почитовац и кед ше як заєднїца нє будземе вично тримац того же млади наша будучносц. Мушиме похопиц же млади и наша драгоцина терашньосц!

