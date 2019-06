НОВИ САД – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох свою першу порядну схадзку отрима наютре, 6. юния на 11 годзин, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

На дньовим шоре, медзи иншим, даванє думаня о проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох з буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2019. року и о проєктох з конкурсу Министерства култури.

