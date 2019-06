Промоция Библиї по руски у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – У Народней библиотеки у Беоґрадзе (Скерличова 1), на пияток 7. юния на 16 годзин, у просторийох и орґанизациї Центру славянскей култури отрима ше стретнуце на тему: „Библия по руски: нови бисер европскей литератури”.

Уводне викладанє о Руснацох у славистики отрима проф. др Деян Айдачич, а у централней часци о значносци прекладу Библиї на руски язик буду бешедовац єй прекладателє Михал Рамач и проф. др Янко Рамач з Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе, а о Подзвигованю еґзархату Грекокатолїцкей церкви до ранґу Епархиї бешедовац будзе парох Катедралней церкви св. Миколай з Руского Керестура протоєрей ставрофор Михайло Малацко.

У трецей часци програми викладанє будзе мац проф др. Йоаким Стрибер о европским проєкту „Горизонт 2020 – идентитет, дияспора и окруженє, з акцентом на сербско-руски одношеня”.

У музичней часци програми наступя Кристина Афич и Марина Роман, а послуженє пририхта наша парохийна заєднїца з Беоґраду.

Подїю орґанизує Парохия св. Кирила и Методия у Беоґрадзе зоз финансийну потримовку Заводу за културу войводняских Руснацох у рамикох проєкту „Беоґрад: нови глашнїк Руснацох у културним просторе Сербиї и Европи” и потримовку Националного совиту Руснацох.

