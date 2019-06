Приявиц чкоду на нєрухомосцох, урожаю и пресади

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – Тих дньох Општина Жабель упутела явну поволанку жительом же би приявели чкоду од дижджу и елементарних нєпогодох, же би Општина вец послала молбу Влади Републики Сербиї за преценьованє потреби преглашованя елементарней нєпогоди на териториї општини Жабель.

За дижджовни период у маю 2019. року, Влада Републики Сербиї за Општину Жабель нє преглашела стан елементарней нєпогоди, а то условиє за витворенє права на помоц особом котри мали чкоду од дижджу и елементарних нєвигодносцох.

Прето, Општина Жабель поволує своїх гражданох котри мали чкоду на нєрухомосцох, урожаю и пресадох же би у термину од петнац днї, од 30. мая, превжали формулар за тоту намену на урядовим општинским сайту и виполнєти принєсли до будинка Општини Жабель, а циль посиланя молби Влади Републики Сербиї евентуалне преглашенє стану елементарней нєпогоди у Општини Жабель.

Прияву треба придац зоз фотокопию особней карточки, доказ о власносци над жему, або контракту о закупеней жеми. Комисия за преценьованє чкоди од елементарних нєпогодох по приєму прияви нащиви терен.

Вецей информациї мож достац од Комисиї за преценьованє чкоди од елементарних нєпогодох, односно од єй предсидателя Владимира Чонкича. Контакт телефони за приявйованє и информациї 064 8679178 и 064 8009685.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)