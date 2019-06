У Керестуре концом мешаца „Кантри фестивалˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї погосцительского обєкта на Тарґовацким центру при пияцу „Винтидж гилˮ власнїка Йовици Ґецана, будзе орґанизовани перши „Кантри фестивалˮ од 20-23 юний, у вечарших годзинох, од 19 по 21 годзин.

Прешлого року Йовица зоз своїма приятелями зоз Тенесию орґанизовал концерт блу ґрас и кантри музики. Того року жадали пойсц крочай далєй, та до Керестура приходзи ґрупа седемнацецерих Американцох зоз Оклагоми, котри маю свойофайтову мисию у рамикох котрей и орґанизовани „Кантри фестивалˮ .

На фестивалу планована гуманитарна и волонтерска робота, друга часц будзе кухарска, дзе жени зоз Здруженя „Байкаˮ буду вариц руски єдла, госци зоз Америки єдла америцко-мексиканскей кухнї, а погосцителє и привреднїки зоз Тарґовацкого центру пририхтаю сербску кухню. През шицки три вечари буду мали концерти котри буду виводзиц госци зоз Оклагоми, и приповедац о живоце у Америки. Медзи госцами буду и троме тренере кошарки котри робя у їх школох и любели би зоз нашима дзецми мац мини тренинґи.

На концу, 23. юния на пияцу дзе ше на пияцу бави кошарка, наступи ґрупа „Гепи дейˮ зоз Врнячкей Банї котра будзе грац ґоспел музику. Орґанизаторе планую за шицких увариц пасулю и направиц свойофайтову виставу моторкох, старих автох, каруцох…

Цо ше им шицко уда витвориц увидза тоти котри нащивя тот фестивал, а на ньго поволани шицки, окреме дзеци и млади котри годни помогнуц у волонтерскей часци и участвовац на кошаркашских тренинґох.

