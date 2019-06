Пририхтованя за одход на Шветови конґрес

РУСКИ КЕРЕСТУР – Поради о одходу и наступу на наиходзацим XV Шветовим конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох були главна тема на заєднїцкей схадзки, Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка РМ „Руснакˮ отриманей 1. юния у Руским Керестуре.

На схадзки од 11 членох були присутни Дюра Папуґа, Владимир Бучко, Саня Тиркайло, Борис Фейди, Владимир Джуня, Славко Пап и Мария Дорошки. Предсидатель Матки Дюра Папуґа УО поинформовал о одлукох зоз 7. Зашеданя Шветовей ради Шветового конґресу РРЛ хторе отримане 18. мая 2019. року у Старей Любовнї у Словацкей.

Спрам тих одлукох УО РМ ше догварял о своїх обовязкох коло вибору делеґатох, госцох и младих за участвованє на наступним Шветовим конґресу, од 4. по 7. юлий тиж у Старей Любовнї, дзе источашнє будзе отримани и Шветови форум младих. Пре нєдостаток финансийних средствох РМ чежко годна витвориц поволанку и послац на Конґрес и Форум по 10 делеґатох, 5-ерих госцох и 5-ерих младих.

Поради було тиж и о звитох хтори за Конґрес ма пририхтац РМ и предсидателє Конґресних комисийох, о тим цо робене у медзиконґресним периодзе и цо започате.

УО РМ ше на своєй соботовей схадзки догварел на Конґресу предложиц же би ше винашло способ як унапредзиц роботу шейсц Конґресних комисийох, у динамики їх зашеданьох.

Тиж предложа и же би ше цала ШР уключела до апликованя за цо вецей проєкти, и же би ше до шицких Комисийох уключело младих. Предложи ше Конґресу и обновиц можлївосци уключованя т.є. приманя нових русинских орґанизацийох зоз Русиї и Молдавиї хтори поднєсли вимоги за приєм.

