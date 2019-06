Општина Вербас представена у емисиї „Шареница“

ВЕРБАС/КОЦУР – На Першей програми Радио-телевизиї Сербиї, у емисиї „Шареница“, внєдзелю, 2. юния, општина Вербас мала нагоду представиц шицки свойо потенцияли з котрима тота мултикултурална општина розполага.

Госци у емисиї при Слободанови Шаренцови и Ани Бабич були жени зоз Активу женох зоз вербаских месних заєднїцох, як и Актив женох КУД „Жатва“ зоз Коцура Коцана Колєсар и Мария Дудаш Фейса. Вони представели традицийни єдла националних заєднїцох котри жию у тей општини.

Милян Вуйович, предсидатель КУД гусларох „Вук Мандушич“ одшпивал писню, а параолимпиєц Милан Шолая зоз Коцура бешедовал у хторей дисциплини постал перши у Европи.

У емисиї госцовал и Ратко Бєлица котри представел шицки капацитети Центра за физкултуру, як и Боро Войнович, висши кустос Городского музею, котри бешедовал о акциї „Поволай сушеда до музею“. Директорка Туристичней орґанизациї Вербас Мария Златович Арсениєвич упознала явносц зоз манифестациями котри ше отримую у вербаскей општини.

Як ше зложели шицки учашнїки з Вербасу и Коцура, госцованє у тей емисиї було наисце красне дожице котре буду длуго паметац и споминац.

