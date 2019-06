Концерт Хору „Розанов” у Музею Войводини

НОВИ САД – У Музею Войводини вовторок, 4. юния, Хор „Розанов” зоз Дюрдьова, под дириґентским водством Татиани Барна, отримал годзинови концерт на котрим одшпивал вецей нумери класичней церковней музики.

Хор „Розанов” участвує на богослуженьох, отримал вецей самостойни концерти у нашей жеми и иножемстве. Ношитель є и дипломи и припознаня за пестованє и афирмованє Карпаторусинского шпиву зоз Фестивалу „Хори медзи фресками” у Беоґрадзе, та и златней плакети на Фестивалу войводянских хорох у Руми.

На репертоаре Хору, окрем класичних дїлох восточно-церковней музики, зявюю ше и обробки и гармонизациї часцох зоз карпаторуского простошпиву.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)