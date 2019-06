Коцурски маломатуранти преславели матурски вечар

КОЦУР – Вчера, 4. юния, мали матуранти Основней школи „Братство єдинство” преславели свой матурски вечар и зоз тим положели коруну на свойо осемрочне школованє.

Остатнїраз им школски бренчок означел конєц остатнєй годзини у тей школи прешлого пиятку, и тото преславели зоз журку у физкултурней сали, хтору им школа орґанизовала. Зоз музику и танцом з нїма славели и школяре пиятей, шестей и седмей класи.

Вчера ше зишли опрез школи, и шветочно предефиловали по Пелетову салу, провадзени зоз численима Коцурцами, родичами, родзину и товаришами.

Госци школярох на матурским вечару були їх учительки и наставнїки, а тот вечар зоз вечеру и друженьом орґанизовали родичи.

