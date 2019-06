Шветочно випровадзени и маломатуранти, Мая Ерделї школярка ґенерациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матуранти керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, вчера мали шветочне випровадзанє, як и преславу матурского вечара.

На програми з нагоди випровадзаня матурантох додзелєни дипломи 34-им школяром, дзе окремни припознанє за школярку ґенерациї достала Мая Ерделї, а школярка VIII-a оддзелєня була София Семан.

Директорка школи Хелена Пашо Павлович з тей нагоди повинчовала матурантом конєц осемрочного школованя и пожадала вельо щесца у вибераню школи за хтору ше матуранти опредзеля. Родичом представела предносци школованя у керестурскей Ґимназиї, як и фаховей школи Туристичного технїчара, а визначела и податок же шлєбодни места до Ґимназиї на руским и сербским наставним язику, як и на напряму Туристичного технїчара єст по 30.

На концу програми, оддзелєнски старшини Мария Балїнт и Оливера Винаї, вєдно зоз директорку Школи, уручели дипломи за закончену осму класу, хтору з одличним успихом закончели 13-ецеро школяре, барз добри успих мали 11-ецеро, а добри 10-еро школяре. Вуково дипломи, попри Маї Ерделї и Софиї Семан, достали Олеся Папуґа и Анастасия Надь.

После програми, школяре зоз своїма наставнїками матурски вечар преславели у школскей терпезариї.

