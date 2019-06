У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, у першей часци емисиї, госц у студию буду бешедовац о тим як будзе випатрац наиходзаци Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”, а потим шлїдзи ширша репортажа зоз националного стретнуца Каритасох Сербиї хторе отримане прешлого викенду у Керестуре.

Попри тим, будзе емитовани и филм „Яр зишла на жем”у хторим представени народни обичаї Руснацох вязани за приход яри.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)