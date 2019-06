Дзеци ПУ „Бамби” придали „Желєни лїсток”

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 5. юния, Шветового дня защити животного штредку, дзеци з керестурскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” зоз Кули, вчера у Руским Керестуре уручели припознанє „Желєни лїсток” родительови Марянови Ковачевичови за отримованє желєней поверхносци тей Установи.

Заплановани традицийни маскенбал хтори требал буц отримани истого дня, пре диждж одказани и премесцени за 10. юний кеди наявени слунковитши днї.

Дзеци шицких воспитних ґрупох з тей Установи, свойо креативни костими годни представиц на пондзелок, док ше буду шпацирац през валал.

