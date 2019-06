У МЗ мож достац безплатни таблети процив суньоґох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Месней заєднїци Руски Керестур мож достац безплатни БТИ таблети процив суньоґох, хтори випоручел Завод за явне здравє зоз Зомбора.

Таблети того року обезпечени зоз прейґранїчним проєктом МОС КРОС, за хтори вєдно до ЕУ конкуровали Осєцко-бараньска жупания и Заходно-бачки округ, а у рамикох прейґгранїчного сотруднїцтва.

Пре зменшованє популациї суньоґох БТИ таблети наменєни за знїщованє ларвох суньоґох, окреме тих цо преноша зарази, та попри таблетох купени и поставени и апарати хтори утвердзую присутносц заражених суньоґох.

Гражданє таблети треба же би покладли на влажних местох, по обисцох, пиньвицох, септичних дзирох, цивох за дижджовку и других менших поверхносцох дзе ше вода затримує.

БТИ таблети високо селективни биоцидни продукт котри дїйствує лєм на ларви суньоґох. Наменєни су за хаснованє лєм у обисцох дзе єст стояцей води, котра ше затримує длужей як седем днї.

Єдна таблета наменєна за 200 литри води, а з количества єдного погара води, за седем днї ше можу вилягнуц и даскельо стотки суньоґи.

