У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец трецим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” дава звит зоз схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, док часц рубрики „Нашо места” пошвецена моторкашом и матурантом у керестурскей и коцурскей школи, и роботи Конїцкого клубу „Русин”.

„Економия” дава огляднуце на закончени Медзинародни польопривредни саям през розгварку зоз нашима привреднїками, а ту и напис о продукциї мальви у Дюрдьове.

„Култура и просвита” информує о активносцох керестурских школярох, як и о концерту русийскей и рускей творчосци у Дюрдьове и закончуюцей програми студентох на Оддзелєню за русинистику на Филозофским факултету. Попри тим, зоз собешеднїками спатрена будучносц нашого руского театру.

На „Мозаїку” мож пречитац о тим як випатра „Маткованє” и вистава фотоґрафийох младих уметнїцох.

„Людзе, роки, живот” понукаю нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а” и розгварку зоз Юлином Арвовим з Руского Керестура и Владимиром Синком зоз Коцура.

На бокох рубрики „Духовни живот” зазначене националне стретнуце Каритасох Сербиї, як и Перша причасц котру прияли школяре у Бикичу и Руским Керестуре.

„Спорт”, медзи иншим, пише о роботи Веслацкого клубу „Чуроґ”.

Додаток у тим чишлє „Дикица”.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)