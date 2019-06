РУСКИ КЕРЕСТУР – У хорскей сали керестурского Дома култури нєшка на 19 годзин, будзе отримана схадзка Програмного одбору 58. Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

На дньовим шоре утвердзованє програмох и манифестацийох на тогорочним фестивалу котри будзе отримани 28. и 29. юния.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)