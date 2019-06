ЕПАРХИЯ СВ. О. МИКОЛАЯ/СРИМСКА МИТРОВИЦА – По юлиянским календаре нєшка швето Вознесениє Господнє, а у грекокатолїцкей парохиї у Сримскей Митровици на тот дзень и храмове швето – Кирбай.

Служба Божа почнє на 11 годзин зоз священїками зоз сушедней Горватскей и домашнїма зоз нашей епархиї.

То перши Кирбай после вецей рокох кед парохиянє свойо швето преславя у обилєней церкви, за котру ше цали рок жертвовали зоз своїма прилогами и добродзечну роботу.

