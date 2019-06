Енди Воргол у Збирки странскей уметносци у Новим Садзе

НОВИ САД – Вистава малюнкох Ендия Воргола, снователя и представнїка америцкей поп-арт култури отворена вчера, 5. юния, у Музею Городу Нови Сад у ґалериї Збирки странскей уметносци.

Заинтересовани маю нагоду видзиц колекцию роботох єдного од сновательох и найзначнєйшого представнїка америцкого поп арту у рамикох вистави „Енди Воргол”. Мож поопатрац виложени 48 ориґинални дїла славного уметнїка, котри поробени у рижних ґрафичних технїкох и у акварелу. Дзепоєдни з нїх то позната сериґрафия Мерилин Монро, Мао, як и малюнок „Швидки корчоляч” хтори бул символ змаганя у швидким корчоляню на Жимских олимпийских бавискох у Сараєве 1984. року.

Нащивительох на вистави привитали продуценти вистави Алина Мара Вуїч и Михайло Несторович, а отворел ю спред Городу Нови Сад, Далибор Рожич, член Городскей ради за културу зоз словами же то велька чесц же Город Нови Сад домашнї єдней такей вистави визначного шветового уметнїка.

Тоту виставу Музей Городу Нови Сад реализує у сотруднїцтве зоз Visconti Fine Art зоз Любляни и Штреднєевропским културним центром з Нового Саду, а будзе отворена по 25. юний.

