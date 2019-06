Керестурец Йовґен Сопка зоз ЗАД-у нащивел Школу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Йовґен Сопка, родом зоз Руского Керестура, вовторок 4. юния, нащивел Основну школу „Петро Кузмякˮ у Керестуре.

Сопка уж трицец роки жиє у Кливленду, у Зєдинєних Америцких Державох, а прейґ дружтвених мрежох попровадзел иновативну роботу у керестурскей Школи, та пришол на идею же би ше керестурска Школа повязала зоз школу у Кливленду, дзе иншак пан Сопка роби як наставнїк. Наставнїки зоз школи у Кливленду ше мали нагоду прейґ Скайпу упознац зоз професорку математики Наталию Будински, та ше од тей єшенї планую заєднїцки годзини и сотруднїцтво на двох континентох. Тоту идею и активносци Школи потримани з боку директорки Хелени Пашо Павлович.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)