Наютре у РКЦ-у „Веселинка”

НОВИ САД – Тогорочни 18. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка”, будзе отримани наютре, 8. юния, у Руским културним центру, у Новим Садзе.

Як и каждого року, креативни роботнї починаю на 17, а музично-сценска програма на 20 годзин. У програми участвую школяре котри виучую руски язик по новосадских основних школох, як и наймладши цо ше сходза у оводи „Палчочка”.

Фестивал помогли Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Город Нови Сад-Городска управа за културу и Национални совит рускей националней меншини.

