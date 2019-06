На АМАТЕО конференциї буду представени и Руснаци

НОВИ САД – У Велькей сали Скупштини АП Войводини нєшка и наютре будзе отримана Рочна АМАТЕО конференция.

АМАТЕО то Европска мрежа за активне участвованє у културних активносцох хтора промовує участвованє у волонтерскей и аматерскей творчосци. Нєшка у тей мрежи коло 30 национални и реґионални асоцияциї зоз жемох ЕУ. Медзи нїма и Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини.Того року АМАТЕО мрежа свою Рочну скупштину отримує у Сербиї у Новим Садзе.

Главни орґанизаторе конференциї то Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер Войводини „Милош Црнянски” (потерашнї Завод за културу Войводини).

На шветочней програми руску заєднїцу буду представяц шпивацка ґрупа РКЦ-а, Здруженє женох „Байка” и млади зоз КУД „Тарас Шевченко” у руским народним облєчиве.

