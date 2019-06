Од буджету завиша и дальши активносци

НОВИ САД – Свою першу порядну схадзку у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох вчера, 6. юния, отримал Одбор за информованє Националного совиту Руснацох.

Як цо накладал дньови шор, после прилапйованя записнїка зоз конститутивней и двох електронских схадзкох, члени Одбору розпатрали, а потим и давали думаня о проєктох хтори сцигли на Явни конкурс за софинансованє проєктох зоз средствох з буджету Городу Нового Саду з цильом витворйованя явного интересу у обласци явного информованя у 2019. року и о проєктох з конкурсу Министерства култури, та од шейсцох потримани штири проєкти.

Предсидатель Одбору за информованє Яким Винаї обвисцел членох о нащиви Бунєвацкому радию од чиїх ше представительох дознало о способе роботи, хтори би ше евентуално могло применїц на роботу Рутен радия. Понеже ше ище вше нє зна яки финансийни буджет нє лєм Одбору, алє анї самого Националного совиту, члени ше, после дискусиї, зложели же ше о дальших крочайох будзе одлучовац док ше формує буджет.

