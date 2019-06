Бешедовало ше о злєпшаню правох националних меншинох

НОВИ САД – Члени Подкомитета за права националних меншинох парламентарней скупштини Совиту Европи бешедовали вчера у Скупштини Войводини зоз представнїками покраїнских орґанох власци и националних совитох националних меншинох о искуствох и прикладох добрей пракси у обласци витврйовання правох националних меншинох, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Вони представели и петицию зоз котру ше жада обезпечиц лєпшу будучносц националних меншинох у Европи хтору подписали вецей як милион гражданє зоз 11 жемох Европскей униї.

На сходзе участвовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

