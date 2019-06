Медзинародна бискупска конференция отримана  у Новим Садзе

НОВИ САД – Порядне пленарне зашеданє Медзинародней бискупскей конференциї святого Кирила и Методия, на котрей католїцки бискупове и Апостолски нунциє у Републики Сербиї бешедовали о актуалним стану у Церкви и дружтве, отримане 5. И 6. Юния у Новим Садзе.

На отриманей конференциї за новинарох, як преноши сайт Радио-телевизиї Войводини, предсидатель Медзинародней бискупскей конференциї святого Кирила и Методия и зренянински бискуп монсиньор Ладислав Немет, беоґрадски надбискуп и митрополит Станислав Хочевар и секретар Медзинародней бискупскей конференциї Мирко Штефкович вєдно представели заключеня зоз дводньовей бискупскей конференциї на хторей присуствовали владикове зоз Сербиї, Чарней Гори и Македониї.

На тим стретнуцу бешедоване о нарису Гражданского закона Републики Сербиї зоз окремним акцентом на актуални теми як цо суроґат мацеринство и евтаназия.

На стретнуцу зоз новинарами, представителє Конференциї оценєли же стан у Церкви и дружтве добри, як и сотруднїцтво зоз другима церквами и вирскима заєднїцами.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)