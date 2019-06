ДОД Руски Керестур достало средства за огньогасни камион

КУЛА – Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, 4. юния подписал контракт о додзельованю средствох Добродзечному огньогасному дружтву (ДОД) Руски Керестур за набавку огньогасного камиона. Догварку спред ДОД подписал предсидатель Михайло Рац.

Средства у суми 600 000 динари обезпечени з буджету Општни, а на основи конкурсу за нєвладово орґанизациї и здруженя гражданох у обласци защити од огня.

Тот пенєж будзе додати ґу суми хтору нєдавно у добродзечней акциї назберали жителє Керестура и других местох з општини як и з иножемства, а то вецей як милион 800 тисячи динари.

Як дознаваме у МЗ Руски Керестур хтора орґанизовала тоту акцию, єст наявени ище даскельо донациї. З тим пенєжом годно купиц половну, алє функционалну превозку хтора нєобходна ДОД-у за їх основну дїялносц.

