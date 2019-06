Општина Вербас подписала Меморандум о проєкту чисценя Велького бачкого канала

ВЕРБАС – Стреду, 5. юния, у Беоґраду, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац подписал Меморандум о порозуменю за реализованє проєкту ремедияциї/ревитализациї Велького бачкого каналу, вєдно зоз шефом Делеґациї Европскей униї у Сербиї Семом Фабрицийом, министрами у Влади Сербиї Ядранку Йоксимович и Ґораном Триваном, и покраїнским секретаром за урбанизем и защиту животного стредку Владимиром Ґаличом.

Меморандум подписани по представяню програми потримовки хтору Европска уния дава нашей жеми у пририхтованю проєктох. Предмет проєкту ремедияциї Велького бачкого каналу то часц хтора спада до найзаґадзенших часцох, длужини шейсц километери, од места дзе ше улїва канал Вербас-Бездан до каналу Бечей-Боґоєво по гидроґузел Вербас.

Як гварел Владимир Ґалич, АП Войводина од Европскей униї достанє 1, 1 милион евра же би очисцела Вельки бачки канал.

– На тот способ, зоз фахову и финансийну потримовку Европскей униї, конєчно будзе ришени проблем заґадзеного Бачкого каналу котри тирва вецей децениї, и преглашени є за чарну еколоґийну точку Европи – визначел секретар Ґалич.

Предсидатель Општини Милан Ґлушац наглашел же то значни дзень за цалу општину и подзековал шицким, а насампредз Войводини и цалей Републики Сербиї хтори помагаю городу Вербас.

