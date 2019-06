Утвердзени програмски змисти Фестивалу „Червена ружа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вечаршей схадзки Програмного одбору 58. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, утвердзени предложени програмски змисти и початок отримованя фестивалских манифестацийох розпоредзени до двох фестивалских дньох 28. и 29. юния.

Перши дзень на 17 годзин почнє „Червене пупче” на лєтнєй бину у дворе Школи „Петро Кузмяк”, а на 21,30 годзин будзе отримани вечар младих „Червена ружа” у Велькей сали Дому култури. Пол годзини пред тим, на 20,30 г. у голу Дому култури, будзе отворена и вистава фотоґрафийох Маї Орихан, а од 22 г. предвидзена музика за розвагу, тиж у голу Дому култури, у дакедишнїм Клубу 10.

Други дзень манифестациї од 10 годзин будзе Керестурски саям у Доме ремеселнїкох, на 10 г. и Турнир у одбойки у Спортскей гали, а на 20 годзин Одгуки з ровнїни – ревиялни наступи руских ансамблох, як и наступ госцуюцого ансамблу танцу „Галичанки” зоз Львова з України. На концу того вечара тиж предвидзена музика за розвагу.

