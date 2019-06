Медзинародна наукова конференция з нагоди 100-рочнїци од снованя РНПД

У року кед ше означує 100-рочнїцу од снованя Руского народного просвитного дружтва (РНПД), у наших медийох ше обявюю и будзе ше обявйовац велї прилоги пошвецени тому значному ювилею и будзе ше глєдац одвити на питанє у чим його главне значенє за прешлосц, терашньосц, та и будучносц Руснацох на тих просторох.

О снованю и дїялносци РНПД уж вельо написане, вельо ше ище напише и будзе ше розпатрац у медийох, у наукових виданьох, або на других форумох. И сам сом потераз досц о тим писал, а тримам же, глєдаюци цо кратши и прецизнєйши одвит, треба комплексно спатриц платформу, дїялносц и здобутки РНПД.

Платформу дїялносци РНПД по його снованє и на Вельким народним собранию у Новим Садзе 2. юлия 1919. року найвсеоблаплївше сформуловал о. Дюра Биндас. Основна идея му була основац єдну руску културно-просвитну и националну орґанизацию котра будзе заступац Руснацох пред державнима власцами и старац ше о їх културно-просвитних и националних потребох. То ясно висловел у апелу рускей интелиґенциї од 13. децембра 1918. року и у реферату котри поднєсол на спомнутим Собранию. История найлєпши шведок же платформа була ясна, добре сформулована и примерана часу и обставином у котрих Руснаци жили, бо РНПД на єй основох розвило богату дїялносц котра поставела тварди фундаменти їх културно-просвитного и националного живота.

РНПД зоз своїма численима активносцами и програмами було присутне и прилапене у векшей часци рускей заєднїци у тим чаше. Од самого початку нєвистато робело на ширеню и розвою настави на руским язику: пририхтовало основни учебнїки, читанки и буквари, намагало ше отверац оддзелєня на руским наставним язику вшадзи там, дзе за тото було предвидзени условия, указовало на значносц образованя и просвити, потримовало школованє просвитних кадрох, водзело акциї образованя одроснутих, потримовало школованє рускей младежи и формованє рускей шветовней интелиґенциї.

На Собранию у Новим Садзе 1919. року принєшена одлука же би Руснаци за свой литературни язик вжали свой бешедни язик. Др Гавриїл Костельник написал Ґраматику бачванско-рускей бешеди, котра постала основа правопису у виданьох РНПД, дзе практично почина свой живот и розвива ше руски литературни язик. У Руских календарох, Руских новинох и других публикацийох РНПД обявйовани литературни твори руских авторох и перши литературни критики – ту початок орґанизованого живота рускей литератури.

У виданьох РНПД початок русинистики як науки. Воно 1923. року обявело Ґраматику бачванско-рускей бешеди Г. Костельника и други його статї о руским язику. У Руских календарох обявйовани перши твори рускей историоґрафиї: виривки з Хронїки Руского Керестура Г. Костельника и други прилоги о прешлосци Руснацох.

РНПД по шицких населєньох дзе мало свойо филияли розвивало богати културни живот: сновани драмски секциї, хори и оркестри, пририхтовани числени театрални представи, културно-уметнїцки програми, святочни академиї, наступи хорох и подобне. Ту початок орґанизованого културно-уметнїцкого живота Руснацох на тих просторох.

Значну улогу РНПД мало и у привредним и ширше дружтвеним живоце рускей заєднїци у держави. У Руских календарох и Руских новинох обявйовани числени прилоги з цильом подзвиговац уровень продукциї у землєдїлстве, статкарстве, шириц дух и праксу здружованя продуковательох, снованя шпоровних и кредитних касох и союзох.

Без превершованя мож повесц же РНПД одбавело барз значну улогу у културно-просвитним и националним живоце Руснацох у Югославиї и поставело тварди фундаменти и драгокази у їх будуцим розвою.

З нагоди 100-рочнїци од снованя РНПД Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе 21–22. юния того року орґанизує Медзинародну наукову конференцию з назву „Бойки, Лемки, Гуцули, Русини – история и сучасносц, духовна и материялна култура” (седма по шоре з тоту тему, а предходни отримовани у Польскей и Словацкей), у роботи на котрей буду участвовац коло 40 науковци русинисти и українисти зоз Сербиї, Словацкей, Польскей, України, Горватскей, Италиї, ЗАД и Япону. То нагода же би науковци з вецей державох, котри ше у велїм розликую по своїх наукових виглєдованьох, становискох и опредзелєньох, у роботи и плодней дискусиї, вироятно и полемики, розпатрели велї питаня и дилеми у живоце русинскей и українскей заєднїци преважно у дияспори. Маме вельку чесц, же нам партнерски институциї и колеґове по науковей роботи зверели буц главни орґанизатор такей конференциї.

