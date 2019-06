МИКЛОШЕВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Змаганє у шаху за сениорох, у рамикох XXVIII Спортских бавискох „Яша Баков”, будзе отримане нєшка, 8. юния.

Домашнї змаганя буду Миклошевчанє.

