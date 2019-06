У Миклошевцох дзецинска Рутенияда

МИКЛОШЕВЦИ (ГОРВАТСКА) – Нєшка, 8. юния буду отримани 12. Стародавни спортски бависка „Рутенияда”, за школярох основних школох зоз местох дзе жию Руснаци у Горватскей.

Госци и того року буду и осмеро школяре нїзших класох ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и їх наставнїк Славко Надь.

Бависка буду отримани на месним стадиону ФК „Русин” у Миклошевцох, починаю на 10 годзин, а орґанизує их Координация русинскей националней меншини Републики Горватскей хторей шедзиско у Вуковаре.

