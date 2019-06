Рахунки за одношенє шмеца мож плациц и у местох општини

ДЮРДЬОВ – Од штредку того тижня, од стреди 5. юния, рахунки Явно-комуналного подприємства „Чистота” Жабель за одношенє шмеца мож плациц у шицким местох општини Жабель, без провизиї.

Каса у Дюрдьове ше находзи у будинку Месней заєднїци Дюрдьов, а роботни час од 7 по 14 годзин. На тим месце занята Соня Миличев зоз Дюрдьова, дзе гражданє можу достац и други инфомациї о роботи ЯКП „Чистота” и на руским язику. Шицки пременки коло рахунку мож окончиц лєм у будинку ЯКП „Чистота” у Жаблю.

