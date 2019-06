НС нащивел городску самоуправу у Митровици

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Представителє Националного совиту (НС) Руснацох 5. юния нащивели городску самоуправу у Сримскей Митровици дзе их приял городоначалнїк Владимир Санадер зоз сотруднїками, а бешедоване о положеню и активносцох Руснацох у тим городзе.

У делеґациї нашого НС були предсидатель Борислав Сакач, предсидатель ВО Желько Ковач, член Миломир Шайтош, координатор и член подручней канцелариї НС у Митровици о. Владислав Варґа и Душка Чордаш Костич.

У тим щирим стретнуцу, як Рутенпрес дознава од Желька Ковача, бешеди було о потерашнїм добрим сотруднїцтве НС и городскей управи, и о других трох сеґментох хтори у инґеренциї НС. Констатоване же ше у єдней школи виучує руски язик як виборни предмет, алє же треба порушац родичох и дзеци на векше одволанє.

Городска самоуправа обецала помогнуц Дружтву Руснацох Сримскей Митровици обезпечиц драгово трошки за їх путованя на нашо манифестациї цо ше дараз указало як потреба.

Представителє НС потим у нєформалним стретнуцу з домашнїма у просторийох грекокатолїцкого парохийного дому, догварели же нєодлуга орґанизую стретнуце з активнима Руснацами у тим штредку о дальших заєднїцких активносцох до хторих ше пробує уключиц цо вецей особи.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)