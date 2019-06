Делеґация одпутовала до Земплинскей Теплици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наша делеґация вчера одпутовала до Земплинскей Теплици у Словацкей на означованє дня їх места хторе ше отрима 9. юния, а у рамикох подписаного сотруднїцтва з Руским Керестуром.

До нащиви одпутовали представителє трох инстутуцийох хтори найвецей сотрудзую зоз дакедишнїм Керестуром у Словацкей, а то предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, директорка Школи Петро Кузмяк Хелена Пашо Павлович и предсидатель Совиту Месней заєднїци Руски Керестур Владимир Олеяр.

