Активносци еколоґийней секциї коцурских школярох

КОЦУР – Члени еколоґийней секциї Основней школи „Братство єдинство” тих дньох закончую свойо активносци хтори окончовали през тот школски рок.

Вєдно зоз своїма наставнїками, координаторами еколоґийней секциї, того тижня успишно закончели акцию збераня паперу, конзервох и пластичних дуґовох.

Як гвари єдна од координаторох, наставнїца Мелания Мали, дзеци були барз вредни, през цали рок у школи зберали рециклажни материяли, позберали стари папер у школи, а и по валалє ходзели, дзелєли паперики з поволанку шицким гражданом Коцура же би ше им придружели у тей акциї.

– Гражданє ше крашнє одволали, потримали ентузиязем наших малих еколоґийцох, а окреме бим похвалєла Владимира Цапа и його супругу хтори нам принєсли полну приколицу паперу. Понеже акция була наисце успишна, предлужиме так робиц и надалєй – визначела наставнїца Малийова.

Шицок материял хтори члени еколоґийней секциї успишно позберали посилаю до рециклажного центру до Вербасу.

