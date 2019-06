Коцурска школа наградзена по конкурсу „За чистейши и желєнши школи у Войводини”

КОЦУР – Стреду, 5. мая, на закончуюцей шветочносци проєкту „За чистейши и желєнши школи у Войводини” у Карловцох, Основна школа „Братство єдинство” зоз Коцура була єдна од 60 наградзених воспитно-образовних установох.

Явни конкурс розписали вецей покраїнски секретарияти, а приявиц ше могли предшколски, основношколски и стредньошколски установи зоз Войводини. Циль же би ше розвило одвичательне справованє и старанє о животним стредку, a тиж и же би ше розвивало тимску роботу, змагательни дух, комуникативносц, уключованє до виглєдовацкей роботи, унапредзованє знаня школярох о енерґетскей ефикасносци и друге.

Тогорочни фонд за награди звекшани, та 20-еро найактивнєйших члени еколоґойней секциї и тройо наставнїки котри водза тоту секцию як награду достали вилєт на Фрушку гору, а двоме наставнїки достали и безплатни семинар.

Школски 2018/019. рок ювилейни, бо означени дзешец роки реализованя програми „За чистейши и желєнши школи у Войводини”.

