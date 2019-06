КОЦУР – На нєдзелю, 9. юния, у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, парох о. Владислав Рац першираз попричасца дзеци котри ходза на виронауку. Дзень пред тим вони ступя и до Святей тайни споведзи.

За тоту значну подїю их пририхтую вироучителька Ксения Бесерминї и шестра Михаила Воротняк.

Перша причасц того року будзе у Служби Божей од 10 годзин.

