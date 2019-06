НОВЕ ОРАХОВО – Наиходзацого викенду у Новим Орахове будзе отримане змаганє у малим фодбалу за пионирох.

И тот турнир припада до рамикох XXVIII Спортских бавискох „Яша Баков”, а змаганя буду бавени на соботу, 15. юния.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)