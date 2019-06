Нєшка предвечериє Завитного дня у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. о. Миколая вчера преславени перши дзень велького швета – Сошедствиє св. Духа Русадля. Нєшка на други дзень у шицких Службох мированє, навечар Служба Божа у Водици на 19 годзин на предвечериє Завитного дня, а пред тим на 17 годзин з церковней порти до Водици руши процесия.

На Завитни дзень, 11. юния, на 10 годзин у Водици будзе архиєрейска Служба Божа хтору будзе предводзиц наш епарх кир Георгий Джуджар зоз священїками.

Поволани вирни зоз шицких наших парохийох, бо Завитни дзень заєднїцки за шицких.

Того дня у Катедралней церкви нє будзе ранша Служба, лєм вечарша, на 19 годзин.

