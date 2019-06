Вистава фотоґрафийох ознова у Новим Садзе

НОВИ САД – Вистава як резултат проєкта „Културне нашлїдство през мой обєктив”, котри реализовал Завод за културу войводянских Руснацох зоз финансийну потримовку Фондациї „Нови Сад 2021 – Европска престолнїца култури”, будзе отворена нєшка на 17 годзин у просторе Ґимназиї „Лаза Костич” (Лази Лазаревича 1) у Новим Садзе.

У проєкту участвовали 17-еро штредньошколци представителє бунєвацкей, влашскей, ромскей, рускей, сербскей и ческей националней меншини. У рамикох того проєкту присуствовали на двох стретнуцох под час котрих орґанизовани вецей интерактивни преподаваня и роботнї о културним нашлїдстве, интеркултуралносци и фотоґрафиї, и медзисобно упознали и представели свойо национални заєднїци. На вистави буду виложени 42 фотоґрафиї на тему културного скарбу.

През проєкт „Културне нашлїдство през мой обєктив” намагало ше вибудовац активне одношенє младих ґу институцийом култури през їх участвованє у културних збуваньох и розвою будуцей публики.

Вистава уж була представена, окрем у Новим Садзе, и у Билей Церкви и Кучеву, нєодлуга будзе у Суботици, односно у местох одкаль авторе фотоґрафийох.

