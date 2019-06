ЖАБЕЛЬ/ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Од нєшка, 10. юния по 17. юний на териториї општини Жабель и у шицких єй местох будзе ше пирскац суньоґи зоз третманом ULV и методу жимного замолговйованя одроснутих формох.

Компетентни спозорели пчоларох .е тото средство отровне за пчоли и же би кошнїци требали буц оддалєни найменєй пейц километри од места третированя. Препарат биоцида дїйствує три днї.

Пирскац ше будзе кажди дзень од 19 годзин.

