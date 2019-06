НОВИ САД – На 62. Змайових дзецинских бавискох у Новим Садзе всоботу, 8. юния, участвовала и Кристина Ковач.

На Сцени „Под лїпами” у Католїцкей порти, Кристина одрецитовала писню на руским язику „Мале и вельке дзивче”, авторки Меланиї Римар.

Кристина зоз исту писню участвовала, у марцу, на Гoрoдскей смотри рецитаторох „Поето народу мойого” у Новим Садзе, кед єй менторка була Мелания Римар.

