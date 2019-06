Отримана  АМАТЕО рочна конференция

НОВИ САД – У Скупштини АП Войводини, 7. и 8. юния, отримана єденаста АМАТЕО рочна конференция. Тема тогорочней конференциї була „Мости творчосци – Аматеризем и млади у интеркултуралним дружтве”.

Першого дня у шветочней програми додзельованя АМАТЕО награди 2019, участвовали и Женска шпивацка ґрупа Руского културного центра, Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура и млади зоз КУД „Тарас Шевченко” у руским народним облєчиве.

Рочна АМАТЕО конференция отримана у Велькей сали Скупштини АП Войводини, а Шветочна програма з нагоди конференциї, на хторей додзелєна АМАТЕО награда 2019, у голу Покраїнскей влади. У програми, Руснацох представела Женска шпивацка ґрупа РКЦ з Нового Саду, зоз хтору руководзи Борут Павлич, а на гармоники их провадзел Иван Лїкар.

После Шветочней програми у атриюме Музея Войводини орґанизована Вистава народного облєчива и войводянскей етно кухнї дзе участвовало Здруженє женох „Байка” з Руского Керестура, хторе порихтало руски традицийни єдла и два млади пари у руским народним облєчиве зоз КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

АМАТЕО (https://amateo.org) то Европска мрежа за активне участвованє у културних активносцох хтора промовує участвованє у волонтерскей и аматерскей творчосци. Нєшка у тей мрежи коло 30 национални и реґионални асоцияциї зоз жемох ЕУ. Медзи нїма и Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини. Кажди рок ше орґанизує тематску конференцию у єдней зоз жемох членїцох тей мрежи. Награду АМАТЕО 2019 на шветочносци у Новим Садзе достала белґийска уметнїцка ґрупа „Moving Ground”.

Домашнї конференциї у Сербиї були АМАТЕО – Европска мрежа за участвованє у култури, Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини, Културни центер Войводини „Милош Црнянски” (потерашнї Завод за културу Войводини), Скупштина АП Войводини и Покраїнска влада.

